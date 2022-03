Banca Finint: arriva Pietro Gavazzoni in veste di executive banker

Redazione Finanza 15 marzo 2022 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Banca Finint ha annunciato l’ingresso di Pietro Gavazzoni in veste di Executive Banker, a diretto riporto dell'amministratore delegato Fabio Innocenzi. La società spiega che Gavazzoni contribuirà alla valorizzazione della gamma delle soluzioni disponibili per clienti di tipo professionale e istituzionale quali family office e folding di famiglia. Attraverso il proprio apporto fornirà un accesso privilegiato ai migliori servizi forniti dal Gruppo, mettendo i clienti con esigenze sofisticate in contatto con esperti selezionati. Gavazzoni proviene dal gruppo Unicredit dove, dal 2018, ricopriva il ruolo di general manager e membro del management board di Unicredit International Bank.