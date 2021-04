Banca Finint: accordo in esclusiva per acquisizione di Banca Consulia

Redazione Finanza 22 aprile 2021 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Banca Finint ha annunciato di avere presentato un’offerta vincolante per l’acquisizione di Banca Consulia, istituto milanese specializzato nella consulenza finanziaria e nei servizi di private banking e wealth management. L'offerta, che prevede che ai soci Consulia vengano attribuite sia azioni sia una componente cash, è stata approvata dalla banca e dagli azionisti e resta subordinata al positivo esito delle due diligence e al rilascio delle necessarie autorizzazioni.Con sedi a Milano, Torino e Roma, Banca Consulia opera sui territori con una rete di oltre 150 Advisor, dislocati su circa 40 presidi territoriali. La banca si contraddistingue per un forte orientamento al modello di consulenza evoluta, che ricopre un ruolo fondamentale nella strategia di sviluppo e offre tutti i servizi tipici del settore del private banking: gestioni patrimoniali, Wealth Management, prodotti assicurativi, OICR in logica di piattaforma guidata, servizi di negoziazione, crediti Lombard, oltre a tutti i tradizionali servizi bancari, anche on-line.