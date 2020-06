Banca Euromobiliare (Credem): Zavatti nominato vice direttore generale

Daniela La Cava 9 giugno 2020 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Paolo Zavatti è stato nominato vice direttore generale di Banca Euromobiliare, istituto del gruppo Credem specializzato nel private banking guidato dal direttore generale Matteo Benetti con Lucio Igino Zanon di Valgiurata presidente. Lo si apprende in una nota del gruppo nella quale si indica che Zavatti ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo commerciale per la crescita dell’istituto, ad ulteriore dimostrazione della centralità di Banca Euromobiliare all'interno delle strategie di sviluppo del Gruppo Credem.Zavatti, da 30 anni nel Gruppo Credem, ha maturato esperienze manageriali in ambito retail e corporate banking sino ad arrivare a ricoprire il ruolo di vice direttore generale di Credemfactor e, da ultimo, direttore generale di Credemtel, attiva nell’offerta di servizi digitali ad aziende, banche e pubblica amministrazione.