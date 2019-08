Banca Carige, raggiunto accordo sul piano di salvataggio

Valeria Panigada 12 agosto 2019 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

E' stato raggiunto l’accordo quadro vincolante fra i soggetti che concorreranno al rafforzamento patrimoniale di Banca Carige. "L’operazione - si legge nella nota diffusa venerdì sera - consente di rimettere in sicurezza la banca e provvedere al suo rilancio nelle aree territoriali in cui opera, sulla base del piano strategico predisposto dai commissari straordinari".Nel dettaglio, il risanamento e il rilancio di Carige passerà attraverso un rafforzamento patrimoniale, con un aumento di capitale di 700 milioni, e attraverso la cessione integrale dei crediti deteriorati (3,1 miliardi di valore lordo su un totale di 3,5 miliardi), per la quale i commissari hanno ricevuto un’offerta vincolante da SGA.