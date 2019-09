Banca Carige: in vista dell'assemblea del 20 settembre ecco le istruzioni per partecipare

Alessandra Caparello 18 settembre 2019 - 17:05

MILANO (Finanza.com)

Tutto pronto per l’assemblea straordinaria del 20 settembre di Banca Carige, decisiva per approvare l’aumento di capitale da 700 milioni di euro e dallo stesso istituto arrivano le istruzioni per partecipare.Carige ricorda che l’assemblea si terrà presso il Tower Genova Airport – Hotel & Conference Center, Via Pionieri ed Aviatori d’Italia 44 di Genova e la registrazione per partecipare ai lavori assembleari sarà possibile a partire dalle ore 8.30 presso la sede sopra indicata. Per l’occasione sarà attivo un servizio navetta che collegherà il Tower Genova Airport con il parcheggio sito presso Marina Genova (Sestri Ponente), disponibile a condizioni agevolate. Inoltre, per coloro che utilizzeranno i mezzi pubblici, sarà attivo un ulteriore servizio navetta di collegamento con la passerella FS in via Cibrario.La banca ricorda agli azionisti che è possibile partecipare all’Assemblea mediante il conferimento di una delega al Rappresentante Designato sino ad oggi mercoledì 18 settembre 2019 compreso, ovvero il rilascio – sino alle ore 10.30 di domani, giovedì 19 settembre 2019 – di una delega a Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson, quale “Soggetto incaricato della sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto nell’Assemblea” nell’ambito della sollecitazione di deleghe promossa dalla Banca per l’esercizio del voto a favore della proposta di deliberazione sull’unico punto all’ordine del giorno formulata dai Commissari Straordinari.