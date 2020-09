Banca Carige: cda vede presupposti continuità aziendale, piano da riscrivere

Redazione Finanza 29 settembre 2020 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Il cda di Banca Carige, nominato lo sorso 31 gennaio dopo 13 mesi di amministrazione straordinaria avviata dalla Bce, ha valutato che la Banca e il Gruppo abbiano la ragionevole aspettativa di continuare la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e di rispettare nel continuo i requisiti prudenziali minimi in materia di fondi propri e di liquidità richiesti in ambito SREP, anche alla luce della flessibilità concessa dalle Autorità di Vigilanza (per far fronte all’emergenza sanitaria, a partire da marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2022, BCE ha previsto una serie di misure che consentono alle banche di operare al di sotto del livello di Pillar 2 Guidance e del Capital Conservation Buffer) e delle manovre anticicliche messe in atto dal Governo Italiano.La Banca ligure "continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione e una volta delineato un quadro più preciso dei possibili effetti prospettici dell’attuale contesto macroeconomico, valuterà la revisione dei target economico-finanziari formulati nel Piano pur mantenendone ferme le linee guida strategiche", si legge nella nota che ha accompagnato la diffusione dei conti economici da febbraio a giugno 2020 che evidenziano una perdita di 97,8 mln.