Banca Carige: DBRS pone rating under review con implicazioni positive

Titta Ferraro 22 febbraio 2022 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

DBRS Morningstar ha posto i rating del gruppo Banca Carige 'under review with positive implications'. L’azione di DBRS si inquadra nell’aspettativa di un miglioramento dei rating della banca ligure per riflettere l’impatto positivo derivante dall’entrare a far parte del Gruppo BPER Banca, candidato a diventare il quarto gruppo bancario italiano quando, fatte salve le necessarie approvazioni delle Autorità di Vigilanza, l’azionista di riferimento di Banca Carige (il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi insieme allo Schema Volontario di Intervento del FITD) cederà la propria partecipazione al Gruppo emiliano. DBRS chiarisce anche che, nel caso l’acquisizione non si finalizzasse, i rating della Banca tornerebbero ad avere un trend stabile.