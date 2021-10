Balzo dei titoli oil di Piazza Affari: +3% Saipem e +2,3% ENI in scia a rally petrolio

Titta Ferraro 4 ottobre 2021 - 16:16

MILANO (Finanza.com)

Colpo di reni dei titoli oil in scia al nuovo violento movimento al rialzo dei prezzi del petrolio. A Piazza Affari in testa Tenaris con +3,65%, seguita da Saipem con +3% circa ed ENI con +2,3% in area 11,75 euro, sui massimi da febbraio 2020.Negli ultimi minuti s sospingere il settore energy è stata l'impennata delle quotazioni del petrolio (+2,6% il WTI a 77,8$) ai massimi dal 2014.Movimento che fa seguito alla decisione dell'OPEC+ di confermare l'aumento della produzione di 400.000 barili al giorno previsto per novembre. Così come riferisce Bloomberg News, prima del meeting si era ipotizzato che il gruppo dei maggiori produttori di greggio potesse optare per un aumento maggiore dell'offerta a novembre, invece non è stata fatta alcuna proposta in tal senso.