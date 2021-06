Baker Hughes con l'italiana Rosetti Marino: protocollo di intesa per la transizione energetica

Daniela La Cava 18 giugno 2021 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

È stata annunciata oggi la collaborazione tra Baker Hughes, attraverso Nuovo Pignone, una delle capofila del gruppo Baker Hughes in Italia, e Rosetti Marino, azienda di servizi per l'industria dell’energia con sede a Ravenna, per lo sviluppo di una filiera nazionale della transizione energetica. Nel comunicato congiunto si spiega che grazie a questo accordo, Baker Hughes e Rosetti Marino si impegnano a collaborare per la realizzazione congiunta di progetti di CCUS - relativi cioè alla cattura, all’utilizzo e allo stoccaggio di anidride carbonica dando vita a un accordo di filiera che consenta passi avanti concreti per la transizione energetica, partendo proprio da progetti in Italia.