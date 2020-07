Bain Capital Credit: completata acquisizione Hypo Alpe Adria

Daniela La Cava 23 luglio 2020 - 11:13

Bain Capital Credit ha annunciato di avere completato l’acquisizione della ex Hypo Alpe Adria Bank dal Governo austriaco, che la deteneva tramite il veicolo HBI-Bundesholding AG, rafforzando così la propria presenza strategica nel settore NPL in Italia.Nel contesto dell’acquisizione, la società friulana con sede a Tavagnacco e precedentemente attiva nel settore bancario, che negli ultimi anni si era concentrata sulla gestione del proprio portafoglio crediti e immobili, diviene un intermediario finanziario autorizzato ex Art. 106 TUB, cambia il proprio nome e la propria vocazione, occupandosi ora della gestione in servicing conto terzi di portafogli NPL, come Julia Portfolio Solutions. Ai vertici di Julia Portfolio Solutions, Alfredo Balzotti, che ricoprirà il ruolo di presidente, e Federico Di Berardino, in qualità di direttore generale.