BacktoWork: nel 2020 raccolti 15 milioni di capitali e coinvolti 2.000 investitori privati e professionali e

Alessandra Caparello 27 gennaio 2021 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Oltre 40 le società che grazie al supporto di BacktoWork, la piattaforma fintech di crowdinvesting partecipata da Intesa Sanpaolo, hanno raccolto capitali per quasi 15 milioni di euro da oltre 2.000 investitori privati e professionali.Nel 2020 il volume degli investimenti effettuati tramite la piattaforma di BacktoWork cresce di oltre il 100%, rispetto ad una media dell’intero mercato di poco superiore al 50%. “Siamo molto soddisfatti della crescita che abbiamo registrato dal nostro ingresso in questo mercato nel giugno 2018” – commenta Alberto Bassi, CEO di BacktoWork – “non solo perché stiamo raggiungendo gli obiettivi ambiziosi che ci eravamo preposti, ma anche perché ogni euro che viene investito tramite la nostra piattaforma va a finanziare il tessuto imprenditoriale del nostro Paese, capace in un anno tremendo come quello che abbiamo appena vissuto di continuare a generare posti di lavoro e una spinta positiva per tutto l’ecosistema.” “All’interno della nostra mission vi è il supporto al Gruppo nell’adozione di nuovi modelli di business per fungere da motore e stimolo della nuova economia in Italia. In quest’ottica, la creazione della sinergia industriale con BacktoWork sta dimostrando con questi numeri la potenzialità di impatto sull’Ecosistema dell’Innovazione” – ha così ha commentato Guido de Vecchi, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center.