BTp: a fine ottobre in pancia alle banche italiane oltre 400 mld di titoli di stato

Alessandra Caparello 28 novembre 2019 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Alla fine di ottobre le banche con sede in Italia avevano in pancia titoli di Stato nazionali per un controvalore pari a 405,471 miliardi di euro. Così si evince dalla rivelazione della Bce per cui il valore è in leggera diminuzione rispetto ai 410,972 miliardi di fine settembre, il massimo da tre anni.