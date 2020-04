BTP venduti in attesa Consiglio Ue, spread ai massimi da metà marzo. Tassi 10 anni oltre 2%

Laura Naka Antonelli 15 aprile 2020 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Sale la febbre spread, con il differenziale tra i tassi decennali di BTP e Bund che supera quota 240, salendo fino a 245 punti base.I BTP continuano a essere venduti, in attesa del vertice del Consiglio europeo del prossimo 23 aprile, in cui si conoscerà il 'fato' della proposta coronabond-eurobond presentata dall'Italia in primis.Si continua a parlare di MES, ovvero dell'opzione del Fondo salva-stati che, secondo alcuni come l'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis, aiuterebbe l'Italia con prestiti - dunque non con finanziamenti - che dovrebbero essere poi restituiti, riportando nel paese l'austerity.Lo spread BTP-Bund viaggia al record dal 17 marzo scorso, mentre i tassi decennali tornano a superare il 2%.