BTP in dollari: 'investitori affamati di rendimenti, già ordini per oltre $10 miliardi'

9 ottobre 2019

MILANO (Finanza.com)

BTP in dollari: l'Italia avrebbe ricevuto già ordini per più di $10 miliardi nella sua prima vendita, dal 2010, di BTP denominati in dollari. E' quanto riporta Bloomberg, precisando che la domanda si è concentrata soprattutto sui titoli a cinque anni, quelli offerti con scadenza più a breve.Il Tesoro sta offrendo anche BTP in dollari a 10 e 30 anni, con l'obiettivo di aumentare la base degli investitori che puntano sulla carta italiana, e per raccogliere $3 miliardi."Non credo che ci saranno grandi problemi a vendere $3 miliardi (di BTP) - ha commentato a Bloomberg Jens Peter Sorensen, responsabile analista presso Danske Bank AS - Gli investitori sono così disperati nella loro caccia ai rendimenti".Sul mercato secondario i BTP sono scesi, a seguito della notizia del lancio, arrivata nella giornata di ieri.I bond sovrani del made in Italy rimangono i titoli di stato che hanno performato meglio quest'anno, con un rialzo che, secondo gli indici Bloomberg Barclays, è stato pari a +13%.Ieri il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato di aver affidato a Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc e J.P. Morgan Securities plc il mandato in qualità di lead manager per una nuova emissione multi-tranche a tasso fisso, denominata in dollari, con scadenza prevista a 5, 10 e 30 anni e, precisamente, il 17 ottobre 2024, 17 ottobre 2029 e 17 ottobre 2049."L'emissione sarà effettuata nel prossimo futuro, in base alle condizioni di mercato", ha sottolineato il Mef in una nota.I tassi sui BTP decennali viaggiano oggi in rialzo di due punti base, circa, allo 0,86%, in linea con il trend che si registra in Eurozona. Da segnalare che i rendimenti hanno perso quest'anno ben 187 punti base.