BTP in dollari: Tesoro prepara emissione con tre scadenze (5, 10 e 30 anni)

Titta Ferraro 8 ottobre 2019 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro torna a emettere bond in Dollari Usa a 9 anni di distanza dal'ultima volta. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato di aver affidato a Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc e J.P. Morgan Securities plc il mandato in qualità di lead manager per una nuova emissione multi-tranche a tasso fisso, denominata in dollari, con scadenza prevista a 5, 10 e 30 anni e, precisamente, il 17 ottobre 2024, 17 ottobre 2029 e 17 ottobre 2049. "L’emissione sarà effettuata nel prossimo futuro, in base alle condizioni di mercato", rimarca il Mef in una nota.I proventi derivanti dall’emissione potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali dell’emittente, ivi incluse finalità di gestione del debito. È prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole FSA e ICMA. Il mercato di riferimento (disciplinato da MIFID II) è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione).