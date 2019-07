BTP euforici, spread a un passo da muro 200 pb. Vola il Ftse Mib

Titta Ferraro 3 luglio 2019 - 14:38

La conferma che non ci sarà nessuna procedura di infrazione contro l'Italia mette ulteriormente le ali ai Btp. Il rendimento del BTP a 10 anni è sceso subito dopo la notizia sotto il 1,70% con conseguente calo dello spread fino a un minimo a 206 pb, nuovo minimo a un anno.Massimi di giornata per il Ftse Mib con un balzo dell'1,9% a 21.800 punti con le banche in gran spolvero: +3% Banco BPM e UBI, +2,9% Intesa Sanpaolo e +2,38% Unicredit.L'Italia per evitare il rischio procedura d'infrazione ha varato lunedì sera un decreto legge che congela le minori spese stimate per i due cavalli di battaglia del M5S e della Lega, rispettivamente il reddito di cittadinanza e quota 100: si tratta di una somma 1,5 miliardi, che espleterà una funzione anti-deficit. Il deficit-Pil atteso per il 2019 torna di nuovo al 2,04%, dopo che nel Def di aprile la stima era stata rivista al rialzo al 2,4%.