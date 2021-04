BTP a 50 anni, Visco (Bankitalia): 'c'è domanda per debito a lunghissimo termine'

Laura Naka Antonelli 14 aprile 2021 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

"C'è domanda per debito a lunghissimo termine e non c'è abbastanza offerta", in un contesto in cui i governi possono avvantaggiarsi di tassi di interesse molto bassi e finanziare le spese necessarie per mettere in sicurezza le rispettive economie dalle conseguenze della pandemia Covid-19. E' quanto ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, esponente del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, in un'intervista televisiva alla Cnn.Visco ha risposto a una domanda sul nuovo Btp italiano a 50 anni, che è andato a ruba tra gli investitori esteri. Il Tesoro ha comunicato di fatto che gli investitori stranieri hanno sottoscritto l'88% del nuovo bond.