BTP Futura, Iacovoni: 'collocamento sta andando bene, già arrivati ordini per 1 miliardo'

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2020 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Il collocamento del BTp Futura "sta andando bene". E' quanto ha detto il responsabile dellaDirezione Debito Pubblico del ministero dell'Economia, nel corso della trasmissione 'Due di Denari' su Radio 24. Iacovoni ha commentato il primo giorno di collocamento del BTP Futura, bond dedicato esclusivamente alla platea degli investitori retail."Abbiamo un flusso abbastanza regolare di ordini che stanno arrivando, siamo intorno al miliardo di euro di ordini ricevuti e bisogna tenere conto che questo è un collocamento solo per il retail che si sviluppa, ed è una novità, sui cinque giorni. e questi numeri confrontati con quelli del BTp Italia sono soddisfacenti".Iacovoni ha parlato sia del meccanismo delle cedole 'step up'che di quello del premio fedeltà, per tutti gli investitori retail che terranno il BTP futura fino alla scadenza:"Il premio ha un floor dell'1% del capitale nominale investito e il calcolo terrà conto dell'andamentodel pil nominale a partire da quest'anno fino al 2029 annoche precede la scadenza del titolo. E' importante che laperformance tenga conto della crescita del pil nominaleannuale".Nel ricordare che il 'tetto' del premio sarà pari al 3%, Iacovoni ha spiegato che "nel calcolo di questamedia entrerà anche la crescita del pil nel 2021 e tuttisanno essere un dato molto rilevante dovuto al fatto chequest'anno tutti sappiamo che sarà un anno molto negativomentre l'anno prossimo ci sarà tecnicamente un'importanteripresa del Pil".Ciò implica, ha detto stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Radiocor, che il rimbalzo 2021 entrerà nella media "e sarà sicuramente molto importante se confrontato con la performance media italiana degli ultimi trent'anni".Da segnalare che, nel suo primo giorno di emissioni, il BTP Italia ha raccolto ordini per un valore di 4 miliardi.