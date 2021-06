BPM: ridefiniti gli accordi nel settore della bancassicurazione con Covéa (analisti)

Alessandra Caparello 28 giugno 2021 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

Banco BPM ha ridefinito gli accordi nel settore della bancassicurazione della JV Bipiemme Vita, detenuta all’81% da Covéa. La ridefinizione dell’accordo prevede una call a favore di BAMI per l’acquisizione del 100% della JV nel periodo compreso tra l’8 settembre 2021 e il 31 dicembre 2023. In caso di mancato esercizio, la partnership potrà proseguire fino alla fine del 2028 salvo ‘esercizio di opzioni di put e call riconosciute rispettivamente a Covéa e a BAMI in determinate finestre temporali.Il prezzo per l’esercizio della call da parte di Banco BPM entro il 31 dicembre 2023 sarà pari all’81% degli Unrestricted T1 di Bipiemme Vita al 30 giugno 2021 (pari a circa 350mn), con un impatto sul capitale stimato pari a circa 40 bps. La ridefinizione dell’accordo permette a BAMI l’allineamento delle tempistiche di acquisto della partecipazione in Bipiemme Vita con i meccanismi di exit relativi alla partnership con Cattolica. In questo modo, conclude Equita, Banco BPM si garantisce maggiore flessibilità strategica nel ambito del processo di consolidamento del settore bancario.