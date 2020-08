BPER Banca: definito con Panariagroup finanziamento da 10 mln

Daniela La Cava 11 agosto 2020 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

BPER Banca ha definito con Panariagroup Industrie Ceramiche un'operazione di finanziamento a lungo termine di 10 milioni di euro, assistita dalle garanzie di SACE nell'ambito del programma Garanzia Italia. Il gruppo ceramico modenese, con sei stabilimenti produttivi (3 in Italia, 2 in Portogallo e 1 negli Stati Uniti), rilancia sugli investimenti in innovazione sia sulla parte industriale che sullo sviluppo del prodotto, in particolare su materiali sempre più orientati alla qualità della vita come la tecnologia antibatterica Protect e sostenibili come le grandi lastre sottili.Nella nota si legge che il supporto di BPER Banca, in abbinamento alle altre linee di credito circolanti, "consentirà all'azienda il perseguimento degli obiettivi industriali e commerciali nonostante la complicata situazione economica dovuta all’emergenza Covid-19, che Panariagroup ha affrontato sin dall’inizio con flessibilità e proattività".