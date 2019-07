BOOM imagestudio: chiuso secondo finanziamento da 3 milioni di euro

Alessandra Caparello 17 luglio 2019 - 17:31

MILANO (Finanza.com)

BOOM imagestudio chiude il suo secondo finanziamento e prosegue il piano di sviluppo. La startup incentrata sulla fotografia ha reso noto di aver chiuso un round seed di finanziamento da 3 milioni di euro, che si aggiunge al primo da 500mila euro chiuso a settembre 2018.“In poco più di un anno siamo diventati il principale fornitore di contenuti fotografici di Real Estate e Food Delivery in Italia. Ora, grazie ai nuovi fondi, consolideremo la nostra presenza nel mercato Europeo aprendo ad un nuovo modo di vivere la fotografia” così ha dichiarato Federico Mattia Dolci, co-fondatore della società insieme a Giacomo Grattirola e Jacopo Benedetti.“La prima tappa di questo processo di espansione non sarà solo geografica - precisa Giacomo Grattirola - ora siamo pronti per aprire alla fotografia e-commerce, punto nevralgico della compravendita online”.