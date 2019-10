BNP Paribas stringe partnership strategica con Allfunds

simone borghi 21 ottobre 2019 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

Allfunds e BNP Paribas hanno stipulato un accordo per creare una delle piattaforme di fondi e wealthtech leader al mondo. Questo accordo consentirà a Allfunds e a BNP Paribas di avvalersi l’un l’altro delle reciproche competenze per sviluppare servizi di distribuzione di fondi di nuova generazione.BNP Paribas beneficerà della partnership con una delle piattaforme wealthtech leader in Europa e i partner di Allfunds amplieranno il raggio d’azione delle proprie attività. A seguito di questa operazione, Allfunds aprirà nuovi uffici a Parigi e Varsavia.Allfunds continuerà ad operare in modo indipendente, con la quota maggioritaria detenuta da Hellman & Friedman e GIC. Questa operazione, che vedrà BNP Paribas Securities Services e BNP Paribas Asset Management ricevere complessivamente una partecipazione strategica del 22,5% in Allfunds, è soggetta alle approvazioni delle competenti autorità di vigilanza. Si prevede che il perfezionamento dell’operazione avverrà entro la fine del 2020.“La necessità di accedere alle piattaforme di distribuzione di fondi è in crescita e desideriamo che i nostri clienti possano usufruire delle opportunità ad esse collegate. Questa partnership ci consentirà di potenziare significativamente la nostra offerta, dando ai nostri clienti l’accesso a una piattaforma di distribuzione di fondi di successo e in rapida crescita. Ci permetterà inoltre di accelerare lo sviluppo di servizi di nuova generazione per la distribuzione di fondi e di analisi dei dati”, ha commentato Patrick Colle, ceo di BNP Paribas Securities Services.