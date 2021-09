BNP Paribas Asset Management acquisisce Dynamic Credit Group per potenziare le soluzioni di debito privato

simone borghi 27 settembre 2021 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) acquisisce la quota di maggioranza di Dynamic Credit Group, gestore patrimoniale con sede ad Amsterdam e prestatore specializzato con 9 miliardi di euro di attivi in gestione.L'operazione permetterà alla divisione di investimento Private Debt & Real Assets di BNPP AM che attualmente gestisce asset per 11 miliardi di euro, di accrescere in modo significativo la base di attivi in gestione, fornendo al contempo a Dynamic Credit l’accesso a una grande rete di distribuzione globale.