BNL e BNP Paribas Cardif estendono gratuitamente coperture assicurative della polizza Unica

Valeria Panigada 23 marzo 2020 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

BNLe BNP Paribas Cardif hanno deciso di ampliare, senza spese aggiuntive, alcune garanzie della polizza salute “Unica BNL”. In particolare verrà riconosciuto un’indennità al cliente positivo al Covid-19 in isolamento domiciliare, corrispondendo un indennizzo forfettario di 400 euro (200 euro per assicurati fino a 17 anni compiuti). Inoltre, in caso di ricovero in terapia intensiva, è prevista una diaria pari a 160 euro al giorno per un massimo di tre settimane.