BF: tre nuovi impegni di sottoscrizione per l’aumento di capitale

simone borghi 28 gennaio 2020 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Sono giunti a BF, holding di Bonifiche Ferraresi, ulteriori impegni irrevocabili di sottoscrizione, per complessivi 10 milioni di euro, relativi all’aumento di capitale sociale a pagamento per un ammontare complessivo di massimi 45 milioni (prezzo d’emissione unitario pari ad 2,55 euro). In particolare, i tre soggetti sono: Equiter - Investimenti per il Territorio per 5 milioni, Compagnia di San Paolo per 2,5 milioni e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per 2,5 milioni. Tali soggetti hanno, inoltre, contestualmente assunto l’impegno a non cedere le azioni che saranno loro assegnate a valere sull’aumento di capitale per un periodo non inferiore a dodici mesi.Alla data odierna, tenuto conto dei versamenti sinora effettuati, l’aumento di capitale risulta eseguito per il 73,33% (circa 33 milioni) dell’ammontare complessivo. Pertanto, una volta eseguiti gli impegni di sottoscrizione assunti oggi, l’aumento di capitale risulterà liberato per il 95,56% del proprio ammontare complessivo.