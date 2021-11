BF: cessione a Defendini Logistica dell'1% della controllata Bonifiche Ferraresi per 4 mln

simone borghi 10 novembre 2021 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

BP ha concluso un contratto per la cessione dell’1% del capitale sociale della controllata Bonifiche Ferraresi Società Agricola a Defendini Logistica. Il corrispettivo che sarà riconosciuto a BF per l’Operazione, pari 4 milioni, consente di rilevare una plusvalenza di 1,3 milioni.L’operazione è funzionale ad un piano di valorizzazione della controllata Bonifiche Ferraresi mediante l’ingresso nel capitale sociale della medesima di uno o più soggetti (a condizione che BF mantenga il controllo) interessati a condividere lo sviluppo del Gruppo BF nel settore agritech & food e, più in generale, a consolidare e rafforzare il network del Gruppo BF nella filiera agroalimentare italiana, iniziative nelle quali BF intende investire i proventi derivanti da tale valorizzazione.