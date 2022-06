BFF Bank sigla accordo per servizi factorin in Italia e Spagna ad Audax Renewables

Nuovo deal per BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan che ha siglato un accordo per l’offerta di servizi di factoring in Italia e Spagna al gruppo energetico Audax Renewables. L’intesa prevede la cessione pro soluto dei crediti commerciali vantati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella forma del revolving e per una durata di due anni.

Grazie a tale accordo, BFF garantisce ad Audax Renewables un costo fisso predeterminato per la mobilitazione dei futuri crediti degli enti della Pubblica Amministrazione e accompagna il gruppo spagnolo nel processo di analisi delle opportunità commerciali nel settore pubblico in un momento molto delicato e di forte cambiamento per il mercato energetico.