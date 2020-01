BC Partners acquisirà Pasticceria Bindi

simone borghi 28 gennaio 2020 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

Fondi assistiti da BC Partners, una delle principali società di investimento internazionali, hanno raggiunto un accordo per acquisire Pasticceria Bindi, produttore e distributore leader nei prodotti di pasticceria surgelati in Italia e all'estero, dalla famiglia che possiede la società.In Italia, la Bindi serve una base frammentata di oltre 25.000 clienti rappresentati principalmente da ristoranti, hotel e bar. Al di fuori dell'Italia, i prodotti Bindi sono venduti in oltre 40 mercati che generano circa il 40% dei ricavi trainati dagli Stati Uniti, dove Bindi opera attraverso una propria filiale con capacità di produzione e distribuzione diretta. La società ha beneficiato di una crescita dei ricavi solida e costante nel tempo generando un fatturato di oltre 140 milioni nel 2019.BC Partners sosterrà il piano di ulteriore sviluppo della società che prevede una crescita dei ricavi grazie alla continua espansione internazionale, l'ampliamento della gamma di offerta e il lancio di nuovi prodotti di pasticceria, ma anche la crescita per linee esterne consolidando ulteriormente il settore attraverso acquisizioni strategiche in Italia e all’estero. Questa operazione segue quella recentemente realizzata da BC Partners nel settore dei prodotti da forno surgelati italiani con l’acquisizione di Forno d'Asolo nel 2018.