BCE: a maggio sottoscritti 2,8 mld titoli Stato italiani

michele fanigliulo 2 giugno 2020 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

Scendono gli acquisti di titoli di stato italiano effettuati dalla Bce nel mese di maggio. La Banca Centrale infatti ha sottoscritto 2,853 miliardi di titoli del settore pubblico. Lo dice l'istituto centrale fornendo l'aggiornamento del programma.Il valore del mese scorso va confrontato con i 10,919 miliardi di aprile. Il controvalore totale dei titoli del settore pubblico italiano acquistati finora con la nuova edizione del Qe partita in novembre si porta così a 396,233 miliardi.A comunicarlo è l'istituto centrale fornendo l'aggiornamento del programma, in attesa del meeting del 4 giugno. Ricordiamo che con il Meeting di questa settimana il mercato si attende un potenziamento del PEPP per ulteriori 500 miliardi, in linea con le rassicurazioni recenti dell’Istituto: “la Bce è pronta ad adeguare tutte le misure messe in campo in base alle necessità e in particolare ad incrementare le dimensioni del programma pandemico di acquisti di asset PEPP e ad adeguare la sua composizione, e potenzialmente gli altri strumenti se, alla luce delle informazioni che diverranno disponibili prima del vertice di giugno, stabilisse che le dimensioni dello stimolo si stessero rivelando inferiori al necessario".