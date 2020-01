BB Biotech tonico in Borsa dopo conti 2019, Equita alza prezzo obiettivo

simone borghi 17 gennaio 2020 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Nel 2019 BB Biotech ha registrato un andamento positivo in un contesto di mercato generalmente favorevole. Anche il settore biotecnologico ha compiuto progressi convincenti, grazie al miglioramento dei fondamentali che hanno trainato le attività di M&A e consentito di generare una solida performance nella parte finale dell’anno. Considerando l’intero anno, il rendimento totale dell’azione è stato del 18,5% in CHF, leggermente al di sotto della performance del portafoglio pari al 23,4% in CHF. L’utile netto conseguito da BB Biotech nell’esercizio 2019 è stato pari a CHF 677 milioni.“L’utile netto preliminare del 4Q è stato di CHF 505 milioni (vs perdita di CHF 643 milioni nel 4Q18), portando l’utile del FY19 a circa CHF 677 milioni (da perdita di CHF 471 milioni del FY18). Il dato è poco indicativo dato che riflette il mark to market delle partecipazioni detenute in portafoglio il cui NAV ufficiale è pubblicato quotidianamente” affermano gli analisti di Equita.Inoltre, il cda di BB Biotech proporrà la distribuzione di un dividendo ordinario di CHF 3,40 per azione, pari a un rendimento del 5% sulla base del prezzo di chiusura medio ponderato per il volume delle azioni BB Biotech a dicembre 2019.Equita ha alzato il target price su BB Biotech del 16% a 61,7 euro, mantenendo invariata la raccomandazione di acquisto (Buy). “Continuiamo ad applicare uno premio del 7,5%. Il premio sul NAV cui tratta attualmente è sceso al 6% in parte anche imputabile all’esclusione del titolo dall’indice EuroStoxx600 dal 23 dicembre 2019 (per effetto della variazione alla classificazione settoriale)” precisano gli esperti. A Piazza Affari, il titolo sale di oltre il 2% a 62,3 euro.