BBVA e Zurich Connect uniscono le forze in Italia per offrire prodotti digitali di bancassicurazione

Redazione Finanza 30 marzo 2022 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

BBVA e Zurich Connect, il marchio online italiano di Zurich Insurance Group, hanno raggiunto un accordo strategico a lungo termine di bancassicurazione per offrire prodotti digitali su assicurazioni casa e auto ai propri clienti in Italia.Grazie a questa partnership strategica, i clienti di BBVA e Zurich Connect avranno accesso a un'esperienza facile e intuitiva e a una migliore copertura per le loro esigenze di assicurazione casa e auto. In una fase successiva, avranno a disposizione prodotti che combinano sia banca che assicurazione.Nei prossimi tre anni, infatti, BBVA e Zurich Connect aggiungeranno a questo accordo nuove promozioni e servizi per i clienti in Italia, al fine di ampliare l'esperienza e continuare ad adattarsi alle loro esigenze.