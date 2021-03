Azimut si rafforza in Messico con l'acquisizione del 51% di Kaan Capital

Daniela La Cava 16 marzo 2021 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Azimut, attraverso la sua controllata AZ Mexico Holding, ha firmato ieri un accordo per acquisire il 51% del capitale di Kaan Capital, società di asset management e advisory indipendente specializzata nell’azionario messicano. Al completamento della transazione, Kaan verrà rinominata Azimut-Kaan. Grazie a questa partnership Azimut entra nel settore dell'investment advisory in Messico, ampliando così la gamma dei servizi di gestione per i clienti locali, e rafforza la sua presenza nel paese dove opera dal 2014 attraverso Más Fondos, principale società di gestione multimanager messicana sviluppatasi secondo un modello di business integrato e indipendente.L'industria dei fondi comuni di investimento in Messico ammonta a circa 130 miliardi di dollari e rappresenta poco meno del 10% del Pil totale, una percentuale esigua se confrontata con quelle delle principali economie dell’America Latina. Più del 70% degli asset è concentrato su strategie di reddito fisso a basso rischio, mentre l'esposizione all’azionario locale ha raggiunto livelli tra i più bassi degli ultimi anni, risultando attualmente tra i più interessanti secondo un approccio value.