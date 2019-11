Azimut sfonda il +100% Ytd in Borsa, analisti vedono trimestre in forte crescita

Titta Ferraro 5 novembre 2019 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

Prepotente rally in Borsa per Azimut che aggiorna im massimi da maggio 2016 andando di slancio sopra quota 19 euro (+2,82% a 19,39 euro). Da inizio anno il titolo segna un sonante +103%, di gran lunga il migliori titolo di tutto il Ftse Mib.Oggi, nel primo pomeriggio, sono attesi i numeri del terzo trimestre del gruppo del risparmio gestito. Il consensus per il trimestre vede ricavi a 233,2 mln, Ebit a 82,7 mln e utile netto a 68,6 mln. Secondo Mediobanca Securities i ricavi totali saranno in crescita del 23% rispetto all’anno precedente, pari a 233 milioni di euro. Gli analisti di piazzetta Cuccia stimano commissioni di performance di 23,2 milioni di euro (rispetto ai 29,7 milioni riportato nel 2° trimestre 2019 e € 14,8 milioni nel 3° trimestre 2018). Gli analisti stimano inoltre un utile operativo di 85,4 milioni di euro (+57%) e un utile ante imposte pari a 84,6 milioni di euro (+82%).