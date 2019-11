Azimut sbarca nel mercato americano degli alternativi: nasce a New York la newco AACP

Alessandra Caparello 14 novembre 2019 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

Azimut sbarca nel mercato americano avviando una newco con sede a New York (USA) denominata Azimut Alternative Capital Partners LLC, “AACP”, allo scopo di investire nell’azionariato di asset manager alternativi specializzati nei mercati privati, tra i quali private equity, private credit, infrastructure e real estate.Così il gruppo guidato da Pietro Giuliani annunciando che allo stesso tempo, Azimut ha firmato un accordo di investimento e patto parasociale con il nuovo CEO di AACP, Jeffry Brown, per realizzare gli obiettivi del business plan, che, tra le altre cose, punta a costruire il principale veicolo di Permanent Capital strategico nel settore degli alternativi. AACP è stata istituita per costruire una nuova società di investimento, diversificata e multi-affiliata, acquistando partecipazioni di minoranza in asset manager alternativi, e fornendo servizi strategici ad alto valore aggiunto. AACP si concentrerà sul segmento ampio e in forte crescita, ma al contempo ancora poco presidiato, degli asset manager alternativi con AUM inferiori a $ 3 miliardi. , Azimut si aspetta di raggiungere nei prossimi 10 anni oltre $ 7 miliardi di AUM pro-quota (oltre $ 20 miliardi di AUM complessivi). Il business plan di AACP prevede nel tempo anche l'ingresso di altri senior managers già individuati.“Siamo entusiasti di avere un professionista di prim'ordine come Jeff a bordo con noi in questa iniziativa. Crediamo fortemente nel progetto di investire in asset manager alternativi negli Stati Uniti, puntando alla creazione di valore nel lungo termine, in linea con il DNA di Gruppo” così Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo Azimut. “Siamo convinti che questa partnership avrà successo e consentirà una importante crescita nel settore degli alternativi in modo complementare al progetto di Azimut Libera Impresa SGR. Gli asset manager alternativi in cui investiremo avranno al loro fianco un partner stabile e di fiducia, che li aiuterà a raggiungere i propri obiettivi e la propria crescita”.