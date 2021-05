Azimut resta in luce: Equita fissa nuovo target a 22,2 euro con trimestrale oltre le attese

Daniela La Cava 14 maggio 2021 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

Scambi in rialzo per Azimut a metà seduta. Il titolo del gruppo del risparmio gestito avanza di quasi il 3% avvicinandosi ai 21 euro per azione. All'indomani della trimestrali gli analisti stanno passando al setaccio i risultati che hanno visto l'utile consolidato salire a 96,8 milioni rispetto ai 48,5 milioni dell'analogo periodo nel 2020, mentre i ricavi consolidati si sono attestati a 273,5 milioni. In particolare, Equita ha alzato il target price di Azimut del 3% a 22,2 euro e confermato la raccomandazione hold alla luce di "un primo trimestre molto forte e sopra le attese, una guidance 2021 confermata ma visibilità aumentata". Per gli esperti di Equita "Azimut ha riportato una raccolta netta da inizio anno superiore alle attese, con dei risultati solidi che hanno mostrato una forte resilienza dei margini, i progressi sulla diversificazione (nel Private Market) oltre alla capacità di differenziarsi rispetto alle soluzioni tradizionali".