Azimut regina di Piazza Affari con +7%. Raccolta debole, ma AD conferma dividendi

Laura Naka Antonelli 8 aprile 2020 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti di Banca Imi commentano i dati di Azimut Holding sulla raccolta netta, relativa al mese di marzo 2020. A Piazza Affari, il titolo del gruppo attivo nel risparmio gestito schizza del +7%, a quota 14,50 euro. Banca IMI riporta i dati sulla raccolta:Azimut Holding ha riportato flussi in entrata complessivi, su base netta, in crescita di 51,8 milioni. La raccolta netta complessiva del primo trimestre del 2020 è stata di 986,1 milioni (+234,9 milioni nell'AuM), con gli asset totali dei clienti pari a 51,43 miliardi alla fine di marzo, in calo del 13% rispetto all'inizio dell'anno, a causa essenzialmente della performance negativa di marzo (gli asset totali dei clienti si sono attestati a 58,2 miliardi di euro, di cui 45,12 miliardi come AuM, asset under management)".Gli analisti di Banca IMI commentano la notizia sottolineando che "in un mese dominato da condizioni di mercato negative e da una volatilità significativa, i dati sulla raccolta netta di marzo (di Azimut) si sono confermati deboli, con i flussi verso gli asset non gestiti che hanno più che compensato soltanto in misura lieve i flussi in uscita dagli AuM".Tuttavia, "questa notizia negativa è compensata, a nostro avviso, dalla conferma del pagamento dei dividendi".Dio fatto, nella giornata di ieri, l'amministratore delegato di Azimut, Pietro Giuliani, ha reiterato la proposta di pagamento del dividendo di un euro a maggio 2020, confermando contestualmente l'obiettivo di un utile netto di almeno 300 milioni di euro per il 2020.Banca IMI ha un rating "hold" su Azimut, con target price a 20,5 euro.