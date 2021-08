Azimut, raggiunti 13,6 miliardi di raccolta da inizio 2021 e 77,2 miliardi di masse complessive

Luca Losito 5 agosto 2021 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Azimut ha registrato nel mese di luglio 2021 una raccolta netta di risparmio gestito positiva per oltre € 1,6 miliardi, raggiungendo così circa € 13,6 miliardi di raccolta netta totale da inizio anno.Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine luglio a € 77,2 miliardi, risultato record per il Gruppo, di cui € 52,1 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.Infine sugli alternativi, a luglio si sono concluse altre due operazioni importanti. Con la crescita organica e il completamento di queste due transazioni, le masse complessive nei Private Markets raggiungono €3,5 miliardi, contribuendo per quasi il 50% della raccolta netta in fondi da inizio anno.