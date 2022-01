Azimut rafforza la partnership con Mamacrowd per investire nelle migliori startup e PMI italiane

simone borghi 3 gennaio 2022 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

Azimut ha raggiunto la maggioranza del capitale di Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana di equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e PMI italiane.Tramite una piattaforma di prodotti e servizi, Azimut si pone l’obiettivo di avvicinare il risparmio privato favorendo l’immissione di liquidità nell’economia reale alle PMI e start up innovative per stimolarne la crescita nel tempo. In particolare, Azimut e Mamacrowd hanno sviluppato, e continueranno a farlo in futuro, strumenti d’investimento altamente innovativi che permettano di creare valore per le imprese e per il risparmio privato.L’accordo finalizzato ha previsto un aumento di capitale riservato ad Azimut, a seguito del quale questa ha incrementato al 50,1% la partecipazione detenuta dal 2013 in Mamacrowd rafforzando così la propria presenza nel settore dell’equity crowdfunding italiano.Nel panorama delle 6,2 milioni di imprese italiane, 7.000 sono aziende tecnologiche ad alto tasso di crescita2 e complessivamente solo 3773 sono quotate, mentre la maggior parte necessita di finanziamenti privati. Mamacrowd consente l’accesso a queste aziende, anche con piccoli investimenti, da parte di tutti i risparmiatori orientati a costruire un portafoglio di grande potenzialità e allineato con uno scenario caratterizzato da una continua innovazione tecnologica.