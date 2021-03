Azimut: raccolta netta in febbraio positiva per 7,8 miliardi di euro

Alessandra Caparello 8 marzo 2021 - 10:49

Raccolta netta organica positiva per 462 milioni di euro per il gruppo Azimut che registra così una raccolta netta organica da inizio anno a circa 1,1 miliardi di euro. La raccolta di febbraio ha altresì beneficiato del completamento dell’acquisizione del 55% di Sanctuary Wealth Group annunciata a novembre 2020 e un’acquisizione in Australia (per 130 milioni di euro) che portano il totale della raccolta netta a febbraio a 7,8 miliardi di euro.Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine febbraio a 69,9 miliardi di euro, di cui 48,7 miliardi di euro fanno riferimento alle masse gestite.Sanctuary è una delle principali società americane indipendenti di wealth management che conta ad oggi ca. 6,9 miliardi di euro di AUM (+17% rispetto alla data di annuncio, sia grazie all’effetto mercato che alla raccolta netta registrata dalla data dell’annuncio). Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, commenta: “La raccolta di febbraio rafforza il trend positivo con cui abbiamo iniziato l’anno e registra un’ulteriore crescita nella componente riferita a strumenti di risparmio gestito, a dimostrazione della qualità della consulenza con cui ci affianchiamo ai clienti nella pianificazione dei loro patrimoni. Nel mese, grazie al consolidamento dell’acquisizione del 55% di Sanctuary Wealth negli Stati Uniti, raggiungiamo anche il dato di patrimonio più elevato di sempre, pari a 69,9 miliardi di euro, rinforzando così il nostro posizionamento tra le principali società indipendenti nel risparmio gestito.”