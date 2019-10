Azimut: raccolta netta di settembre non convince gli analisti

Alessandra Caparello 10 ottobre 2019 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

Laraccolta netta di Azimut nel mese di settembre non ha centrato le attese. Così Mediobanca commenta come la raccolta netta del gruppo guidato da Pietro Giuliani, è ben al di sotto della previsione mensile, a 305 milioni di euro contro i 460 milioni previsti. Per quanto riguarda i managed assets, Azimut ha registrato un buon recupero rispetto all'anno precedente, pari a 221 milioni di euro a settembre dopo i dati deboli registrati nel mese di agosto. Tuttavia, a causa della stagionalità tipica del business, il risultato è ancora un po' al di sotto del ritmo mensile di 250 milioni di euro previsti da Mediobanca che assegna alla società il rating Neutral.