Azimut: raccolta netta a settembre positiva per 305 mln, da inizio anno circa 3,7 mld

simone borghi 9 ottobre 2019 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Raccolta netta positiva a settembre 2019 per il gruppo Azimut che segna 305 milioni di euro, raggiungendo cos circa 3,7 miliardi da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine settembre a 57,4 miliardi, di cui 44,6 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.Il presidente Pietro Giuliani commenta: Prosegue il trend di crescita del Gruppo che registra a settembre, mese stagionalmente e storicamente poco dinamico per lintero settore, una raccolta netta di 305 milioni portando il dato complessivo da inizio anno a 3,7 miliardi. Un risultato positivo soprattutto nella componente gestita, il quale ha pi che compensato luscita di alcuni clienti istituzionali Italiani a bassa marginalit. Procede quindi la nostra crescita sostenibile che si traduce per i clienti in una performance media netta ponderata a fine settembre di +6,4%. Guardiamo infine con fiducia ai prossimi mesi, convinti delle nostre scelte strategiche che si concentreranno su soluzioni altamente innovative sul fronte degli investimenti alternativi legati alleconomia reale. Come dimostra il lancio in settembre del primo fondo al mondo di private equity dedicato al retail, Demos 1, siamo i primi tramite Azimut Libera Impresa a democratizzare una asset class ad alto rendimento precedentemente riservata ad investitori istituzionali e HNWI.