Azimut: raccolta netta a ottobre positiva per 300 mln, da inizio anno sale a circa 4 mld

simone borghi 7 novembre 2019 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Raccolta netta positiva a ottobre 2019 per il gruppo Azimut che segna 300 milioni di euro, raggiungendo così circa 4 miliardi da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine ottobre a 57,9 miliardi, di cui 44,7 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.Il presidente Pietro Giuliani commenta: “Prosegue il trend positivo di raccolta netta per il gruppo che grazie al dato registrato nel mese ottobre di 300 milioni raggiunge i 4 miliardi da inizio anno anche grazie ad una buona raccolta della rete domestica. L’uscita di alcuni investitori istituzionali è stata più che compensata da una crescita organica estera sempre forte e dinamica che aiuta a diversificare dal solo mercato domestico. In questi mesi in particolare abbiamo saputo conciliare rendimenti ai clienti, con una performance media ponderata netta al picco da inizio anno di circa +7,6%”.