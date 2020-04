Azimut protagonista sul Ftse Mib dopo annuncio Timone Fiduciaria

Daniela La Cava 16 aprile 2020 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Azimut tra le protagoniste di giornata del Ftse Mib. A sostenere il titolo del gruppo guidato da Pietro Giuliani, che sale di oltre il 5%, mettendo nel mirino i 14 euro, l'aggiornamento sulla possibile operazione di rafforzamento della partecipazione in Azimut Holding da parte di Timone Fiduciaria (che riunisce il patto di sindacato di Azimut). In particolare, ieri si è tenuta la riunione di consultazione degli aderenti al Patto durante la quale sono stati precisati i termini dell’operazione che prevede l’acquisto di azioni di Azimut Holding per un controvalore massimo di 60 milioni di euro, di cui il 50% supportato da finanziamento bancario."Sono quindi in fase di completamento le procedure di raccolta degli impegni di partecipazione all’operazione da parte degli attuali aderenti al Patto e da nuovi colleghi del Gruppo Azimut non ancora aderenti al Patto, che manifesteranno l’interesse a partecipare all’operazione", si legge in una nota."Come ipotizzato il 25 marzo, l'operazione avrà un controvalore massimo di 60 milioni di cui il 50% sarà supportato da un finanziamento bancario", commentano gli analisti di Equita aggiungendo che "l'operazione potrebbe riguardare circa 4,5 milioni di titoli o il 3,1% del capitale (con il patto di sindacato che salirebbe dal 20% al 23% circa), sottolineando e rafforzando ulteriormente il commitment del management della società". Equita conferma la raccomandazione hold e target di 16,3 euro su Azimut.