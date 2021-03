Azimut: per Intesa Sanpaolo il nuovo target price è 22,9 euro, rating add

Daniela La Cava 16 marzo 2021 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

Nuovo target price per Azimut da parte di Intesa Sanpaolo. Gli analisti della banca italiana hanno rivisto al rialzo da 21,5 a 22,9 euro il prezzo obiettivo del big del risparmio gestito, mantenendo la raccomandazione add. "Confermiamo la nostra visione positiva poiché prevediamo che il contributo delle commissioni di performance in futuro possa diminuire a circa il 20% dell'utile netto, in linea con la guidance della società per il 2021, o anche leggermente al di sotto", spiegano gli esperti che si soffermano poi sull'acquisizione in Messico annunciata ieri da Azimut."Grazie a questa partnership, Azimut entra nel settore della consulenza in materia di investimenti in Messico, ampliando così la gamma di servizi di asset management per i clienti locali e rafforzando la propria presenza nel paese in cui opera dal 2014 attraverso Más Fondos".Intanto sul Ftse Mib Azimut mostra una certa debolezza, registrando una flessione di circa lo 0,5% a 18,8 euro.