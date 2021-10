Azimut: partnership azionaria con XP per potenziare la capacità distributiva di AZ Quest in Brasile

simone borghi 19 ottobre 2021 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Azimut e XP hanno siglato accordi vincolanti per formare una partnership strategica volta a sviluppare ulteriormente la società di asset management di Azimut in Brasile, AZ Quest, la cui maggioranza è stata acquisita da Azimut nel 2015. Da allora AZ Quest è cresciuta di dieci volte, con un AuM pari a R$ 17,3 miliardi (€2,7 miliardi) e con un pluri-premiato team composto da gestori e analisti che copre diverse asset classes.L’operazione è un co-investimento di XP e XP PE che deterranno congiuntamente una quota di minoranza in AZ Quest. Al raggiungimento di determinate condizioni, XP and XP PE avranno l’opzione di incrementare la loro quota di minoranza entro i prossimi due anni.Con questa partnership, XP e Azimut si aspettano di incrementare le sinergie con la piattaforma di distribuzione di XP, aumentando la penetrazione per i fondi AZ Quest attraverso la più grande piattaforma aperta di fondi in Brasile.