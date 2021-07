Azimut: nasce Azimut Direct, nuova realtà fintech dedicata all’economia reale

simone borghi 1 luglio 2021 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

Si è perfezionata l’operazione tra Azimut ed Epic annunciata lo scorso 8 febbraio che dà avvio all’operatività della newco Azimut Direct, la fintech del gruppo Azimut attiva nel campo della mediazione creditizia e del securities-based crowdfunding riservato agli investitori qualificati.Azimut Direct, di cui Azimut detiene il 50,1% ed Epic il 49,9%, capitalizza l’esperienza di Epic, la prima piattaforma fintech nata nel 2014 per formare un ponte tra PMI e investitori professionali. Tramite Azimut Direct, il gruppo Azimut accelera il progetto Banca Sintetica, con l’obiettivo strategico di creare un ampio ecosistema a supporto dell’economia italiana che permetta a fondi e altri investitori professionali del risparmio di conoscere, selezionare e finanziare le PMI più meritevoli.Azimut attraverso il progetto di Banca Sintetica, quale alternativa ai tradizionali canali di finanziamento per le imprese, ha già erogato prestiti alle PMI italiane per oltre 450 milioni di euro con un obiettivo complessivo di 1,2 miliardi entro il 2025.