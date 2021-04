Azimut lancia l’esperienza di lavoro virtuale per attrarre i consulenti finanziari del futuro

Redazione Finanza 19 aprile 2021 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Azimut Capital Management SGR, società del Gruppo Azimut a cui fa capo la Rete di 1.800 consulenti finanziari e wealth manager in Italia, presenta Azimut Talent Program, un nuovo progetto dedicato ai giovani desiderosi di intraprendere un percorso professionale nel settore della consulenza finanziaria.Elemento di grande novità è la Virtual Internship, il cui scopo è di far vivere a giovani studenti e neolaureati un'esperienza di lavoro virtuale che meglio rappresenti l’attività quotidiana del consulente finanziario di Azimut. La prima campagna, veicolata su canali social e community di studenti universitari, raggiungerà oltre 200.000 studenti e si concluderà a giugno. Per partecipare gli studenti dovranno affrontare delle prove, definite challenge. Al termine, tra coloro che avranno completato tutte le sfide, verranno selezionati 25 finalisti che potranno accedere a un assessment dedicato relativo alle soft skill e ai vincitori verrà data la possibilità di iniziare il percorso professionale nella rete commerciale Azimut attraverso il Talent Program.Azimut Talent Program si articola in 6 fasi, ognuna delle quali prevede obiettivi definiti e un set di competenze minime da sviluppare. La durata complessiva del progetto va da un minimo di 5 a un massimo di 7 anni. Coloro che termineranno la prima fase di esperienza virtuale avranno la possibilità di prepararsi, con il supporto di tutor Azimut, all'esame per l'iscrizione all’Albo OCF.Con questo progetto innovativo Azimut Capital Management si propone di diffondere tra i giovani maggiore consapevolezza sulla professione del consulente finanziario per favorire il passaggio generazionale all’interno della propria rete e, allo stesso tempo, di valorizzare il carattere internazionale del gruppo di appartenenza offrendo ai migliori talenti anche la possibilità di scegliere di intraprendere un percorso professionale che inizia in Italia ma potrà poi proseguire in uno dei 17 paesi in cui Azimut è presente.