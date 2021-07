Azimut: la raccolta netta farà da traino ai conti del II trimestre (analisti)

simone borghi 16 luglio 2021 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

Azimut riporterà i risultati del secondo trimestre 2021 il prossimo 29 luglio. “Ci aspettiamo un trimestre supportato dal buon trend di raccolta netta (2,5 miliardi nel 2Q21, raccolta netta YTD 11,9 miliardi) e andamento dei mercati, con un trend in crescita delle management fee (attese +27% YoY)” affermano gli analisti di Equita. “Stimiamo un contributo dalle performance fee di 11 milioni in linea col 1Q21 (da 30 milioni del 2Q20 riflettendo il nuovo metodo di calcolo delle performance fee con incasso prevalente a fine anno)”. Infine, conclude Equita, che ha rating Hold su Azimut con target price a 22,8 euro, “Ci aspettiamo costi in crescita del +25% YoY per effetto del consolidamento completo dell’acquisizione di Sanctuary, e di conseguenza un utile operativo flat YoY”.