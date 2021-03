Azimut: in trattative con XP per vendita quota della controllata brasiliana

Daniela La Cava 31 marzo 2021 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

XP, la più grande società di brokeraggio del Brasile, sarebbe in trattative con Azimut per l'acquisto di una quota di minoranza in AZ Quest Investimentos (attualmente Azimut detiene una partecipazione pari all'81%). Lo riporta Bloomberg, citando fonti vicine al dossier. I colloqui sarebbero sono in fase preliminare e non è stato raggiunto alcun accordo, ci sarebbero inoltre anche altri potenziali acquirenti.A Piazza Affari il titolo Azimut si muove in flessione dello 0,4% circa, in una giornata che resta debole per il comparto finanziario in generale.