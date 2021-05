Azimut: il Fondo Infrastrutture Per la Crescita investe nella realizzazione della nuova Università di Torino

simone borghi 11 maggio 2021 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Azimut Libera Impresa SGR, per conto del Fondo Infrastrutture per la Crescita - ESG (IPC), prosegue nel suo piano di investimenti con la firma di un contratto preliminare di compravendita con un operatore privato, per l’acquisto di una porzione della ex-sede del quotidiano torinese La Stampa destinata ad accogliere la nuova facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze della Natura e Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Torino.Il valore dell'investimento da parte del Fondo IPC è superiore ai 38 milioni di euro.Con questa operazione il Fondo IPC continua la sua attività di investimento focalizzata nelle infrastrutture sociali capaci di generare una crescita positiva sull’economia rispettando standard di sostenibilità sociale, ambientale e di governance.